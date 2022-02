Vola l' inflazione | a novembre al 4 | 8% In Europa al 5 | 1%

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per l'Italia è una quota mai raggiunta dal 1996; Istat preoccupato dalle conseguenze sociali dell'aumento dei prezzi e il dossier approda sul tavolo della Bce che giovedì si riunisce per decidere sui .

Per l'Italia è una quota mai raggiunta dal 1996; Istat preoccupato dalle conseguenze sociali dell'aumento dei prezzi e il dossier approda sul tavolo della Bce che giovedì si riunisce per decidere sui .E non è difficile immaginare cosa potrebbe succedere quest'anno, se l'continuerà a correre al 4% e oltre. Si tratta di "valori di altri tempi, con i quali le famiglie e le imprese devono, ...Economia - Tra le new entry: la sedia da pc, la friggitrice ad aria, il saturimetro, la psicoterapia individuale e il poke take .... Secondo l'istituto i beni energetici regolamentati trainano questa ...Il tasso è salito al 4,8%: preoccupano le conseguenze sociali, con un impatto «più ampio per le famiglie più povere» ...