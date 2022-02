Venezia-Napoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia: Nasca al Var (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosarà l’arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Venezia-Napoli, 24esima giornata di Serie A. Assistenti: De Meo-Rossi. IV Uomo: Mariani. VAR: Nasca-Longo L’ultimo precedente di Mariani con gli azzurri: Napoli-Atalanta 2-3 del 4 dicembre 2021 Questi gli altri precedenti in Serie A del Napoli con Mariani: Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016 Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017 Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017 Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017 Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018 Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019 Napoli-Juventus 2-1 del 26 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol’arbitrodia dirigere, 24esima giornata di Serie A. Assistenti: De Meo-Rossi. IV Uomo:. VAR:-Longo L’ultimo precedente dicon gli azzurri:-Atalanta 2-3 del 4 dicembre 2021 Questi gli altri precedenti in Serie A delcon-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017 Spal-2-3 il 23 settembre 2017 Crotone-0-1 29 dicembre 2017 Udinese-0-3 del 20 ottobre 2018 Udinese-1-1 del 7 dicembre 2019-Juventus 2-1 del 26 ...

