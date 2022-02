The Equalizer: Jada Pinkett Smith si riunirà a Queen Latifah (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Jada Pinkett Smith tornerà ad affiancare la collega Queen Latifah comparendo come guest star in un episodio della serie CBS The Equalizer. Le interpreti de Il viaggio delle ragazze Jada Pinkett Smith e Queen Latifah si riuniranno sul set di uno dei prossimi episodi della serie poliziesca targata CBS The Equalizer. Jada Pinkett Smith sarà la guest star nel ruolo di Jessie Cook, una ladra esperta dotata di una memoria fotografica. Pur essendo la migliore in quello che fa, è anche subdola, imprevedibile e amorale. Reclutate brevemente dalla CIA per le loro abilità, in passato Jessie e McCall hanno svolto una missione insieme ai tempi pur ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022)tornerà ad affiancare la collegacomparendo come guest star in un episodio della serie CBS The. Le interpreti de Il viaggio delle ragazzesi riuniranno sul set di uno dei prossimi episodi della serie poliziesca targata CBS Thesarà la guest star nel ruolo di Jessie Cook, una ladra esperta dotata di una memoria fotografica. Pur essendo la migliore in quello che fa, è anche subdola, imprevedibile e amorale. Reclutate brevemente dalla CIA per le loro abilità, in passato Jessie e McCall hanno svolto una missione insieme ai tempi pur ...

Advertising

PandArancio : RT @90ordnasselA: “Denzel, ma a lei piace il suo nome?” “Mi piace anche il motivo per cui lo porto, Denzel Washington è un grande anche fu… - 90ordnasselA : “Denzel, ma a lei piace il suo nome?” “Mi piace anche il motivo per cui lo porto, Denzel Washington è un grande an… - CuocoFiorellino : RT @fedeonofri: Oggi ho guardato 'The Equalizer'. Non andrò più al Leroy Merlin con la stessa disinvoltura di un tempo!?? - fedeonofri : Oggi ho guardato 'The Equalizer'. Non andrò più al Leroy Merlin con la stessa disinvoltura di un tempo!?? - Val__Dim : @Ammy_Chelsea 2009. Iniesta's equalizer in the UCL semifinals -

Ultime Notizie dalla rete : The Equalizer The Equalizer: Jada Pinkett Smith si riunirà a Queen Latifah Le interpreti de Il viaggio delle ragazze Jada Pinkett Smith e Queen Latifah si riuniranno sul set di uno dei prossimi episodi della serie poliziesca targata CBS The Equalizer . Jada Pinkett Smith sarà la guest star nel ruolo di Jessie Cook, una ladra esperta dotata di una memoria fotografica. Pur essendo la migliore in quello che fa, è anche subdola, ...

Jada Pinkett Smith con Queen Latifah in 'The Equalizer' Dopo 'Girls Trip' del 2017 Jada Pinkett Smith e Queen Latifah torneranno a lavorare insieme in ' The Equalizer ' della CBS. Le due interpreti sono apparse insieme anche in 'Set It Off' (2016) e 'La vita segreta delle api' (2008). Reunion per Jada Pinkett Smith e Queen Latifah Un nuovo ruolo per ...

Jada Pinkett Smith con Queen Latifah in “The Equalizer” Ecodelcinema The Equalizer: Jada Pinkett Smith si riunirà a Queen Latifah Jada Pinkett Smith sarà la guest star nel ruolo di Jessie Cook, una ladra esperta dotata di una memoria fotografica. Pur essendo la migliore in quello che fa, è anche subdola, imprevedibile e ...

Dumfries: "Inter, al derby senza paura. Voglio essere come Maicon" L’olandese sfreccia verso il Milan: "Partita unica, l’elettricità è diversa. Dopo l’episodio del rigore alla Juve mi è caduto il mondo addosso. Ma non mollo mai: lo dice la mia vita" ...

Le interpreti de Il viaggio delle ragazze Jada Pinkett Smith e Queen Latifah si riuniranno sul set di uno dei prossimi episodi della serie poliziesca targata CBS. Jada Pinkett Smith sarà la guest star nel ruolo di Jessie Cook, una ladra esperta dotata di una memoria fotografica. Pur essendo la migliore in quello che fa, è anche subdola, ...Dopo 'Girls Trip' del 2017 Jada Pinkett Smith e Queen Latifah torneranno a lavorare insieme in '' della CBS. Le due interpreti sono apparse insieme anche in 'Set It Off' (2016) e 'La vita segreta delle api' (2008). Reunion per Jada Pinkett Smith e Queen Latifah Un nuovo ruolo per ...Jada Pinkett Smith sarà la guest star nel ruolo di Jessie Cook, una ladra esperta dotata di una memoria fotografica. Pur essendo la migliore in quello che fa, è anche subdola, imprevedibile e ...L’olandese sfreccia verso il Milan: "Partita unica, l’elettricità è diversa. Dopo l’episodio del rigore alla Juve mi è caduto il mondo addosso. Ma non mollo mai: lo dice la mia vita" ...