Spezia, Thiago Motta premiato 'allenatore del mese': un mese fa era a rischio esonero (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il suo destino sembrava scritto, poi tre vittorie consecutive e il premio di miglior allenatore del mese. E' il gennaio di Thiago Motta che ha guidato lo Spezia a +8 sulla zona retrocessione e che ora raccoglie l'eredità di Simone Inzaghi, coach di dicembre. Dopo la sconfitta contro il Verona, è arrivata la straordinaria vittoria nel primo derby ligure con il Genoa (0-1 a Marassi), il colpaccio a San Siro contro il Milan (1-2) e il terzo successo di fila nell'altro derby contro la Sampdoria (1-0 al Picco). Nove punti che blindano la panchina e regalano serenità nell'ambiente spezzino. Thiago Motta ora cerca i tre punti nella trasferta sul campo della Salernitana, in programma lunedì 7 febbraio alle 20.45. Lunedì, nel pre partita di Spezia-Fiorentina riceverà il ...

