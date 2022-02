Scuola, quarantena più breve alle elementari: in Dad con tre positivi. Medie e superiori, cosa cambia con i tamponi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Covid e Scuola. È uno dei temi caldi da affrontare nel Cdm di oggi, in vista di un nuovo decreto per fronteggiare l'emergenza contagi. L'obiettivo del governo è ridurre... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Covid e. È uno dei temi caldi da affrontare nel Cdm di oggi, in vista di un nuovo decreto per fronteggiare l'emergenza contagi. L'obiettivo del governo è ridurre...

Advertising

marcodimaio : Nei prossimi giorni il #governo dovrà urgentemente affrontare la modifica delle regole sulla quarantena per la scuo… - Antonio_Tajani : Più presenza in classe, semplificazione e armonizzazione delle regole. #scuola Riduzione sul numero dei tamponi pe… - scuolainforma : Nuovo #Decreto e scuola, oggi #CdM: le misure su #Dad e #quarantena - sole24ore : ?? #Scuola, verso #quarantena dimezzata. Stop entro l’estate ai limiti per gli #asintomatici. ?? All’esame del Cons… - infoitinterno : Scuola, quarantena più breve alle elementari: in Dad con tre positivi. Medie e superiori, cosa cambia con i ta -