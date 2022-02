Sanremo-Gialappa’s Band: i più festivalieri alla fine sono stati Mahmood e Blanco (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Gialappa’s Band commenta il Festival di Sanremo tutte le sere su Twitch Che Festival di Sanremo sarebbe senza il commento dissacrante della Gialappa’s Band? Dopo anni passati in radio a fare il controcanto alla kermesse sanremese, la Gialappa’s Band sfrutta al massimo le nuove possibilità tecnologiche e organizza un gruppo d’ascolto live (e video) in diretta per oltre quattro ore sul loro canale Twitch. Ospitati nello studio di registrazione del maestro Vittorio Cosma, che dal pulpito dei direttori d’orchestra del teatro Ariston “qualche” Sanremo l’ha vissuto in prima persona, i Gialappi danno vita, come da promessa, a una serata in cui gli ospiti arrivano o si collegano per commentare il Festival in perfetto stile ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lacommenta il Festival ditutte le sere su Twitch Che Festival disarebbe senza il commento dissacrante della? Dopo anni passati in radio a fare il controcantokermesse sanremese, lasfrutta al massimo le nuove possibilità tecnologiche e organizza un gruppo d’ascolto live (e video) in diretta per oltre quattro ore sul loro canale Twitch. Ospitati nello studio di registrazione del maestro Vittorio Cosma, che dal pulpito dei direttori d’orchestra del teatro Ariston “qualche”l’ha vissuto in prima persona, i Gialappi danno vita, come da promessa, a una serata in cui gli ospiti arrivano o si collegano per commentare il Festival in perfetto stile ...

