Sanremo 2022 seconda serata | tutti gli ospiti del 2 febbraio 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo lo strepitoso successo della prima, con record su record per Amadeus, grande attesa anche per il secondo appuntamento con il Festival di. Oggi 2potremo seguire in diretta su Rai 1 lapuntata della kermesse. Ascolteremo ovviamente i 13 Big che saranno in gara in questae avremo modo anche di vederegliscelti da Amadeus per ladel Festival. Mimina spesa massima resa verrebbe da dire: il Festival con un budget ridotto, così si era detto a poche ore dal debutto, è a questo punto, dati alla mano, anche quello capace di fare il 54% di share. Tutto made in Italy, i grandi nomi non sempre servono se puoi ...