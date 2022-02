Sanremo 2022, “Ovunque sarai” di Irama: testo e significato della canzone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Irama torna sul palco dell’Ariston con il brano “Ovunque sarai”: l’anno scorso, era tra i partecipanti al Festival di Sanremo ma non ha potuto cantare in diretta in quanto un membro del suo staff è risultato positivo al Covid. Quest’anno ci riprova con una canzone che promette di sorprendere. Vediamo testo e significato. testo della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022)torna sul palco dell’Ariston con il brano “”: l’anno scorso, era tra i partecipanti al Festival dima non ha potuto cantare in diretta in quanto un membro del suo staff è risultato positivo al Covid. Quest’anno ci riprova con unache promette di sorprendere. VediamoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - S0LELUNA : @Sanremo__2022 posso vermante dormire? - paolasoriani53 : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… -