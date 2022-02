Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quanti Big si esibiscono, chi è la co-conduttrice che affiancherà Amadeus, chi saranno i superospiti: tutto sulla seconda serata di Sanremo 2022, di scena mercoledì 2 Febbraio Di scena questa sera al Teatro Ariston, e in diretta su Raiuno dalle 20.40, la seconda serata del Festival di Sanremo 2022: prevista la prima esibizione dei 12 Big che non abbiamo ascoltato ieri sera e che saranno giudicati dai giornalisti accreditati in Sala Stampa. Il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus, sarà affiancato sul palco dall’attrice Lorena Cesarini (nota soprattutto ai più giovani per il ruolo di Isabel nella serie tv Netflix “Suburra”). Superospiti della serata Laura Pausini e Checco Zalone. ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quanti Big si esibiscono, chi è la co-conduttrice che affiancherà Amadeus, chi saranno i superospiti: tutto sulladi, di scena mercoledì 2 Febbraio Di scena questa sera al Teatro Ariston, e in diretta su Raiuno dalle 20.40, ladel Festival di: prevista la prima esibizione dei 12 Big che non abbiamo ascoltato ieri sera e che saranno giudicati dai giornalisti accreditati in Sala Stampa. Il direttore artistico e conduttorekermesse Amadeus, sarà affiancato sul palco dall’attrice Lorena Cesarini (nota soprattutto ai più giovani per il ruolo di Isabel nella serie tv Netflix “Suburra”). SuperospitiLaura Pausini e Checco Zalone. ...

