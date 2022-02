Rkomi al Festival di Saremo con un modello di Premiata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un modello custom disegnato da Premiata in occasione della prima serata del Festival del 1° febbraio SANREMO – Premiata celebra l’esordio di Rkomi al Festival di Sanremo con un modello custom della sua prima linea. Un “mezzo texano” in pelle liscia disegnato appositamente dal brand e prodotto dalle maestranze di Premiata a Montegranaro, dove ha sede l’head quarter e la sede manifatturiera del brand. Rkomi: Total look Etro custom Stivaletti Premiata custom Styled by Nick Cerioni L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uncustom disegnato dain occasione della prima serata deldel 1° febbraio SANREMO –celebra l’esordio dialdi Sanremo con uncustom della sua prima linea. Un “mezzo texano” in pelle liscia disegnato appositamente dal brand e prodotto dalle maestranze dia Montegranaro, dove ha sede l’head quarter e la sede manifatturiera del brand.: Total look Etro custom Stivaletticustom Styled by Nick Cerioni L'articolo L'Opinionista.

