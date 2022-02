Quando Monica Vitti diceva: “Non potevo fare altro che questo mestiere” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Erano gli inizi degli anni '80, la televisione non monopolizzava l'informazione come accade oggi, al punto che le trasmissioni erano solite iniziare dopo mezzogiorno. Nel 1983 la Rai sceglie di occupare quella fascia oraria con "Pronto, Raffaella?" un talk-show di intrattenimento leggero condotto da Raffella Carrà e diretto da Gianni Boncompagni. E' un successo di ascolti. A contribuire al successo di quella prima stagione c'è anche l'intervista realizzata a una delle dive del cinema italiano dell'epoca: Monica Vitti, reduce dalla fine delle riprese del suo ultimo film Flirt. L'attrice, morta oggi, del suo lavoro racconta: "fare cinema non è come fare teatro: bisogna riuscire ad avere uno stato di isolamento completo, oltre alla concentrazione, altrimenti non servono a niente la tecnica, le luci, la professione e il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Erano gli inizi degli anni '80, la televisione non monopolizzava l'informazione come accade oggi, al punto che le trasmissioni erano solite iniziare dopo mezzogiorno. Nel 1983 la Rai sceglie di occupare quella fascia oraria con "Pronto, Raffaella?" un talk-show di intrattenimento leggero condotto da Raffella Carrà e diretto da Gianni Boncompagni. E' un successo di ascolti. A contribuire al successo di quella prima stagione c'è anche l'intervista realizzata a una delle dive del cinema italiano dell'epoca:, reduce dalla fine delle riprese del suo ultimo film Flirt. L'attrice, morta oggi, del suo lavoro racconta: "cinema non è cometeatro: bisogna riuscire ad avere uno stato di isolamento completo, oltre alla concentrazione, altrimenti non servono a niente la tecnica, le luci, la professione e il ...

