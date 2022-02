Perché Greggio e Iacchetti non sono a Striscia la Notizia? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi si è sintonizzato (nonostante la settimana sanremese) su Canale 5 per vedere una nuova puntata di Striscia la Notizia, avrà notato un cambio di conduzione inaspettato: al posto di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, infatti, sono tornati Roberto Lipari e Sergio Friscia. Come mai Greggio e Iacchetti non conducono Striscia la Notizia? Nel pomeriggio, l’ufficio stampa del programma ha annunciato che Iacchetti è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, né lui né Greggio saranno presenti dietro il bancone del tg satirico. Da qui, la decisione di richiamare Lipari e Friscia, che hanno già condotto insieme il programma nell’autunno scorso. I due sostituiranno Greggio e ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi si è sintonizzato (nonostante la settimana sanremese) su Canale 5 per vedere una nuova puntata dila, avrà notato un cambio di conduzione inaspettato: al posto di Ezioed Enzo, infatti,tornati Roberto Lipari e Sergio Friscia. Come mainon conduconola? Nel pomeriggio, l’ufficio stampa del programma ha annunciato cheè risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, né lui nésaranno presenti dietro il bancone del tg satirico. Da qui, la decisione di richiamare Lipari e Friscia, che hanno già condotto insieme il programma nell’autunno scorso. I due sostituirannoe ...

