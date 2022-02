Oroscopo Branko di Mercoledì 2 Febbraio 2022 | Bilancia teso

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’diper oggi,Ariete Primavera nel cuore, nei pensieri, nei desideri. Questa primavera per voi nati del segno sarà importante perché ci sarà anche Giove. Mai come in questo periodo avete bisogno di allegria e spensieratezza. Toro Certo che questa Luna ancora in Acquario non risveglia la voglia di romantiche avventure ma porta agitazione nelle coppie e in famiglia. Certo riuscite a chiarire dei dubbi che nutrite. Gemelli Amici dei Gemelli forza mentale questa mattina, sensibilità, intuizione, elementi ottimi per affrontare il lavoro in maniera vincente. Cancro C’è del caos nel campo delle collaborazioni e degli affari. Avere Mercurio, Venere, Marte e Plutone in opposizione significa che dovete chiudere alcuni rapporti che non vi stanno più ...