"Napoli come l'Egitto, topi e spazzatura", dopo le polemiche l'ex di Lobotka torna a parlare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News "Il centro di Napoli è bello nelle foto, ma il quartiere è come l'Egitto... spazzatura, topi, criminalità", queste le frasi scritte da Daniela Nizlova, ex fidanzata di Stanislaw Lobotka durante uno scambio di battute con i suoi follower su Instagram. La modella aveva spiegato che spesso mancava anche la corrente nella sua abitazione in periferia, dove viveva con il compagno, un giusto compromesso tra Castel Volturno e lo stadio San Paolo / Maradona. Oggi i due non stanno più insieme e la ragazza è tornata in Slovacchia, dove ha iniziato una nuova vita lontano dal numero 68 el Napoli. "Mi piace molto Napoli, soprattutto il centro storico. Amo Napoli, la cultura, il cibo e le persone amichevoli." Daniela ...

