Modena, i due provocatori No vax che irrompono nei negozi senza mascherina e fanno a botte con i titolari (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Modena li conoscono tutti. Anche perché sono mesi che fanno irruzione in uffici, musei, supermercati e ospedali per rivendicare il loro diritto di stare senza mascherina. E insultano chi cerca di fermarli. Si tratta di due provocatori No vax, gli stessi che ad aprile hanno consegnato un pacco con scritto "Frode Covid" a casa del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ma hanno compiuto anche altre imprese. Un mese prima, racconta oggi Repubblica, sono arrivati durante la messa in Duomo e il prete li ha dovuti cacciare. La stessa scena si è ripetuta in una scuola. Per il pacco a Bonaccini i due sono indagati per molestia aggravata. Si tratta di un piccolo imprenditore di 45 anni e un suo amico più anziano che ha già ricevuto una condanna a un anno e sette mesi per uno dei suoi ...

