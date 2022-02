Minori e violenza, è allarme. Gli esperti: serve sostegno psicologico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Violenze commesse da giovanissimi, spesso su ragazze altrettanto giovani, magari durante feste a base di alcol e droghe. Uno scenario che si ripete sempre più spesso e che lascia molte domande su come stia cambiando il mondo intorno ai nostri ragazzi. Ma anche quello interiore. "L'età degli uomini che commettono violenza si è abbassata" "Nei giovani abbiamo un dato un po' preoccupante - ci spiega Fabio Roia, presidente della sezione Misure Disciplinari del Tribunale di MIlano -. Ogni anno, come tribunale di Milano, monitoriamo tutte le sentenze che vengono emesse per reati di questo tipo, quindi parlo di processi celebrati. Nell'ultimo anno abbiamo visto che l’età delle donne che hanno denunciato, e degli uomini che hanno agito violenza, si è ulteriormente abbassata. Questo può essere positivo, da un lato, perché significa che finalmente la donna ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Violenze commesse da giovanissimi, spesso su ragazze altrettanto giovani, magari durante feste a base di alcol e droghe. Uno scenario che si ripete sempre più spesso e che lascia molte domande su come stia cambiando il mondo intorno ai nostri ragazzi. Ma anche quello interiore. "L'età degli uomini che commettonosi è abbassata" "Nei giovani abbiamo un dato un po' preoccupante - ci spiega Fabio Roia, presidente della sezione Misure Disciplinari del Tribunale di MIlano -. Ogni anno, come tribunale di Milano, monitoriamo tutte le sentenze che vengono emesse per reati di questo tipo, quindi parlo di processi celebrati. Nell'ultimo anno abbiamo visto che l’età delle donne che hanno denunciato, e degli uomini che hanno agito, si è ulteriormente abbassata. Questo può essere positivo, da un lato, perché significa che finalmente la donna ...

