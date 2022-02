Milano, la polizia sgombera un alloggio Aler abusivo in via Gola: scontro antagonisti - agenti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tensione ieri mattina in via Gola, dove un appartamento Aler è stato sgomberato da polizia e carabinieri intervenuti con i funzionari regionali dell'Azienda che si occupa delle case popolari, tra le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tensione ieri mattina in via, dove un appartamentoè statoto dae carabinieri intervenuti con i funzionari regionali dell'Azienda che si occupa delle case popolari, tra le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un poliziotto ha esploso colpi di pistola in aria nel tentativo di bloccare un'auto che si era rifiutata di fermars… - stanzaselvaggia : Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato u… - stanzaselvaggia : Ragazzini svenuti, minorenni presi a manganellate, ragazzi portati via da ambulanze.Cosa è successo DAVVERO ieri ne… - madovevado : RT @DomaniGiornale: Le analogie nel comportamento della #polizia nelle piazze di Torino, Milano, Roma e Napoli contro gli #studenti non sem… - ilcataro : RT @incazzati2: Risse violente a Milano tra ragazzini, ma la Polizia pensa a manganellare gli studenti che protestano in modo Pacifico per… -