Mattarella, il D - day del giuramento: tutto pronto per il bis (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tampone obbligatorio per tutti quelli che entrano in Aula, supercar ed auto storiche, corazzieri a cavallo, Tricolori, campane che suonano e salve di cannone: la liturgia del si coniugherà nell'era ...

nikejr_20 : Rielezione di #Mattarella solo retorica, 24 settembre 2022 è il D day della legislatura #vitalizi #Parlamento… - pazzoperrep : Cacciucco Post Quirinalizio. Oggi Repubblica apre lo sfoglio con 12 pagine sul day after Mattarella Bis. #Mattarella - caterinacorda1 : RT @PersilQ: La folla per Mattarella! La realta' e' che Roma sembra quelle citta' descritte da 'The day after' - PersilQ : La folla per Mattarella! La realta' e' che Roma sembra quelle citta' descritte da 'The day after' - diStasioStefano : @Federico_Tonin @borghi_claudio così già va meglio, TUTTI di Alternativa + qualche 5S hanno votato per Di Matteo no… -

Mattarella, il D - day del giuramento: tutto pronto per il bis ... con i banchi del governo tornati al loro posto dopo che la scorsa settimana veniva occupato dalle cabine elettorali, Mattarella giurerà in piedi ("Giuro di essere fedele alla Repubblica e di ...

Su Noi Magazine l'attualità raccontata da studentesse e studenti ...del "Primo Circolo" di Vibo Valentia annunciano la giornata dedicata al "Safer Internet Day" che ... I liceali di San Demetrio Corone salutano con gioia la rielezione del presidente Mattarella e ...

Mattarella, il D-day del giuramento: tutto pronto per il bis L'ora X L' ora x è fissata per le 15.30 quando Mattarella, sarà giunto a Montecitorio dal Quirinale con il segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi. La campana del Palazzo suona per ...

Dopo il voto sul Quirinale Letta punta sulle riforme e 'resiste' alle sirene del congresso A due giorni dalla rielezione del presiente Sergio Mattarella il segretario dem è già al lavoro sulla riforma della legge elettorale e quella dei regolamenti parlamentari, l'obiettivo rimane quello di ...

