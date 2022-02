LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: iniziata la prima tappa! Subito 5 corridori in fuga (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA prima TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 14:01 La corsa ha preso il via pochi minuti fa da Les Alquieres. Partenza Subito caratterizzata da scatti ripetuti, tra cui anche quello buono per portare via una fuga che al momento conta 5 unità. 13:59 Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2022 8.30 Buongiorno amici di OA Sport. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 14.00. Vi aspettiamo. Presentazione Volta a la Comunitat Valenciana – Percorso ai raggi x – Startlist ed elenco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLATAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 14:01 La corsa ha preso il via pochi minuti fa da Les Alquieres. Partenzacaratterizzata da scatti ripetuti, tra cui anche quello buono per portare via unache al momento conta 5 unità. 13:59 Amici di OA Sport benvenuti alladellatappa dellaa la8.30 Buongiorno amici di OA Sport. La nostrainizierà alle 14.00. Vi aspettiamo. Presentazionea la– Percorso ai raggi x – Startlist ed elenco ...

Advertising

divanomat : @FredMosby_ anche se, live, a settembre, a verona, non aveva brillato live ma era la prima volta - syrekins : è la seconda volta che mi capita di aprire tiktok e di trovarmi nelle live gente che scopa - monamjour : che esfoliante usi? — AMO SCUSAAA CABOOO HO VISTO ORAAAAA uso questo - loris63996355 : RT @PaolaSaulino: Aspetto te e i tuoi amici per la prima Live su twitch. Una volta raggiunti i primi 10 mila followers Preparatevi TUTTI I… - PaolaSaulino : Aspetto te e i tuoi amici per la prima Live su twitch. Una volta raggiunti i primi 10 mila followers Preparatevi T… -