LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: forcing della QuickStep ai piedi dell’ultima salita! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE della PRIMA TAPPA della ETOIL DE BESSEGES 17:12 Si mettono in testa in blocco gli uomini della Bahrain Victorious con grande scelta di tempo. Pello Bilbao a fare l’andatura. 17:11 Siamo quasi alla resa dei conti, manca ormai un chilometro all’attacco dell’ultima asperità! 17:09 Siamo entrati negli ultimi 10km! 17:08 L’ultimo GPM di giornata, la salita di Torralba del Pinar, misura 4,6km co il 7,2% di pendenza media. Una salita esplosiva che porterà a meno di 3km dall’arrivo. 17:06 Scollinano in testa i due belgi, ora 6km di discesa per poi attaccare l’ultima decisiva salita. 17:05 forcing della Quick-Step Alpha Vinyl che porta Yves Lampaert in testa, seguito a ruota dal connazionale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAPRIMA TAPPAETOIL DE BESSEGES 17:12 Si mettono in testa in blocco gli uominiBahrain Victorious con grande scelta di tempo. Pello Bilbao a fare l’andatura. 17:11 Siamo quasi alla resa dei conti, manca ormai un chilometro all’attaccoasperità! 17:09 Siamo entrati negli ultimi 10km! 17:08 L’ultimo GPM di giornata, la salita di Torralba del Pinar, misura 4,6km co il 7,2% di pendenza media. Una salita esplosiva che porterà a meno di 3km dall’arrivo. 17:06 Scollinano in testa i due belgi, ora 6km di discesa per poi attaccare l’ultima decisiva salita. 17:05Quick-Step Alpha Vinyl che porta Yves Lampaert in testa, seguito a ruota dal connazionale ...

