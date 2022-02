Le Iene – Due anni di Covid: mercoledì 2 febbraio torna in onda su Italia1 lo speciale sul Covid-19 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La fitta e densa proposta sanremese della Rai costringe le altre reti ad adeguare la propria programmazione ed a regolarsi di conseguenza, andando a proporre dei contenuti già visti ma lo stesso apprezzati. Questo è il caso di Italia1 per la prima serata di mercoledì 2 febbraio 2022 sceglie di riproporre lo speciale dedicato ai Due anni di Covid già visto qualche mese fa a Le Iene. In televisione sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20, ritorna la conduzione di Gaetano Pecoraro per raccontarci la puntata scritta da Riccardo Festinese, che in un totale di 3 ore riproporrà contenuti inediti, interviste, testimonianze ed immagini per mostrare i tanti passi avanti fatti dalla scienza di contro alle teorie complottiste, lo stato di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La fitta e densa proposta sanremese della Rai costringe le altre reti ad adeguare la propria programmazione ed a regolarsi di conseguenza, andando a proporre dei contenuti già visti ma lo stesso apprezzati. Questo è il caso diper la prima serata di2022 sceglie di riproporre lodedicato ai Duedigià visto qualche mese fa a Le. In televisione sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20, rila conduzione di Gaetano Pecoraro per raccontarci la puntata scritta da Riccardo Festinese, che in un totale di 3 ore riproporrà contenuti inediti, interviste, testimonianze ed immagini per mostrare i tanti passi avanti fatti dalla scienza di contro alle teorie complottiste, lo stato di ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale de #LeIene “Due anni di Covid”, dedicato al tema salute e sanità del… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale de #LeIene “Due anni di Covid”, dedicato al tema salute e sanità… - MontiFrancy82 : Su Italia 1 lo speciale de @redazioneiene dal titolo Due anni di Covid - SMSNEWSOFFICIAL : Su Italia 1 lo speciale de @redazioneiene dal titolo “Due anni di Covid” - SMSNEWSOFFICIAL : Su Italia 1 lo speciale de “Le Iene” dal titolo “Due anni di Covid” -