La prima volta di Giovanni Truppi a Sanremo

Giovanni Truppi è sempre stato così: uno che scava dentro tra le emozioni più profonde. O, come ha scritto Le Monde, un artista capace di «passare dall'infinitamente intimo all'immensamente cosmico». Sarà per la sua capacità interpretativa che è così apprezzato in particolar modo in Francia, sarà per i pezzi così pregni o per quella sua innata capacità di dar voce a certi angoli dell'inconcio, fatto sta che già leggere il brano in gara a Sanremo 2022 ovvero «Tuo padre, mia madre, Lucia» scalda l'anima. Complice anche la firma, tra gli altri, di due preziosi autori come Pacifico e Nicolò Contessa. Quota indie, cantautoriale o auspcabile premio Mia Martini che dir si voglia, questa all'Ariston resta una canzone intensa e bellissima che ha già vinto il Premio Lunezia grazie alla «capacita? di raccontare un'Italia solo apparentemente ...

