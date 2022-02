Kenya | un nuovo attentato ai confini con la Somalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dalla BBC almeno venti persone sono rimaste uccise in una un autobus (matatu), nel nord del. Il mezzo stava procedendo lungo una strada secondaria quando avrebbe investito un ordigno esplosivo, provocandola deflagrazione mortale. I veicoli del servizio pubblico a 14 posti avevano lasciato la città intorno alle 6 del mattino, inoltrandosi oltre il confine kenyota. Un testimone ha ricostruito gli eventi “sono salito a bordo del mezzo in città, pronto per andare a lavorare, nella città di Mandera dove gestisco un negozio. Stavamo per raggiungere la strada asfaltata quando abbiamo sentito degli spari e l’autobus è saltato in aria. Il direttore dei servizi sanitari della Contea, Adbi Maalie, ha affermato che il coroner della contea di Mandera ha ricevuto 7 corpi e 13 feriti gravi. Il bilancio però si è aggravato nel ...

