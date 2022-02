Il giallo di Matteo Murgia, freddato a 40 anni con due fucilate al petto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bisogna tornare indietro di decenni a Gesturi, minuscolo centro del Medio Campidano in Sardegna celebre nell'isola e non solo per gli allevamenti di cavalli, per trovare un altro delitto così feroce. Un allevatore di... Leggi su today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bisogna tornare indietro di decenni a Gesturi, minuscolo centro del Medio Campidano in Sardegna celebre nell'isola e non solo per gli allevamenti di cavalli, per trovare un altro delitto così feroce. Un allevatore di...

Advertising

PalermoToday : Il giallo di Matteo Murgia, freddato a 40 anni con due fucilate al petto - Today_it : Il giallo di Matteo Murgia, freddato a 40 anni con due fucilate al petto - romatoday : Il giallo di Matteo Murgia, freddato a 40 anni con due fucilate al petto - GiuseppeCima : RT @mariamacina: IL MOMENTO CHIAVE (dalla e news di Matteo Renzi) Il momento chiave è stato per noi quando sono sceso in piazza davanti a M… - mimmoanzivino : RT @mariamacina: IL MOMENTO CHIAVE (dalla e news di Matteo Renzi) Il momento chiave è stato per noi quando sono sceso in piazza davanti a M… -