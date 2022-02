Draghi è un ottimo tecnico, ma per il sogno del Colle si vedrà nei prossimi anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per ricordare chi è “SuperMario” basta prendere qualche cronaca degli anni post “Grande Recessione”, seguita al crollo di Wall Street 2008, per ritrovarci il famoso “bazooka di Draghi”, con il quale il nostro più famoso banchiere ha reso possibile anche in Europa quel “Quantitative Easing” (facilitazione quantitativa, nel collocamento di debito pubblico) con il quale le Banche Centrali di tutto il mondo potevano “alleggerire” le difficoltà dei loro governi nel trovare acquirenti, a tassi ragionevoli, dei propri titoli di Debito Pubblico. L’Italia, col suo enorme Debito Pubblico e con tassi da pagare persino superiori all’otto per cento, era più che mai in affanno. Il “crack” finanziario poteva travolgere noi e l’Europa in qualsiasi momento, ma Mario Draghi ha costretto i “falchi” europei (gli speculatori nord-europei, più dei tedeschi) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per ricordare chi è “SuperMario” basta prendere qualche cronaca deglipost “Grande Recessione”, seguita al crollo di Wall Street 2008, per ritrovarci il famoso “bazooka di”, con il quale il nostro più famoso banchiere ha reso possibile anche in Europa quel “Quantitative Easing” (facilitazione quantitativa, nel collocamento di debito pubblico) con il quale le Banche Centrali di tutto il mondo potevano “alleggerire” le difficoltà dei loro governi nel trovare acquirenti, a tassi ragionevoli, dei propri titoli di Debito Pubblico. L’Italia, col suo enorme Debito Pubblico e con tassi da pagare persino superiori all’otto per cento, era più che mai in affanno. Il “crack” finanziario poteva travolgere noi e l’Europa in qualsiasi momento, ma Marioha costretto i “falchi” europei (gli speculatori nord-europei, più dei tedeschi) ...

