Dove vedere la combinata maschile di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio si disputeranno le due prove valide per la combinata maschile di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022. Come da tradizione, nella prima prova gli atleti saranno impegnati nella discesa libera, mentre nella seconda affronteranno i pali stretti dello slalom speciale. Rispetto alle altre gare di sci alpino nel calendario di Beijing 2022, l'Italia parte un po' più indietro rispetto ad altre nazioni, ma non sono da escludere piacevoli sorprese. Va da sé che in combinata le speranze azzurre siano riposte su uno degli atleti di maggiore esperienza dell'intero lotto, vale a dire l'altoatesina Christof Innerhofer, impegnato anche nella discesa libera e nel Super G. L'augurio è che lo sciatore ...

