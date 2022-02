Chi sale e chi scende con il Mattarella bis: tabelle Salgono Pd e FdI, la Lega scende ma non crolla. VOTA (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come ha cambiato lo scenario politico-elettorale la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale? In esclusiva su Affaritaliani.it i risultati del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Il Partito Democratico cresce dello 0,5% e arriva al 21,7 confermandosi la prima forza politica del Paese. Al secondo posto Fratelli d'Italia con il 19,2%, in aumento... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come ha cambiato lo scenario politico-elettorale la rielezione di Sergioal Quirinale? In esclusiva su Affaritaliani.it i risultati del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Il Partito Democratico cresce dello 0,5% e arriva al 21,7 confermandosi la prima forza politica del Paese. Al secondo posto Fratelli d'Italia con il 19,2%, in aumento... Segui su affaritaliani.it

Advertising

nona_onda : RT @AlbachiaraFerr1: D'ora innanzi ci sono due vie.... una strada sale verso i regni dei grandi sentimenti, verso chi sacrifica la propria… - mariadiscozia : RT @BottaOfficial: ECCO LE CURVE DI SCHIAVISMO per chi vuole un futuro di robot la produttività sale alle stelle MA NON di pari passo con… - AlbachiaraFerr1 : D'ora innanzi ci sono due vie.... una strada sale verso i regni dei grandi sentimenti, verso chi sacrifica la propr… - IacoTullio : RT @BottaOfficial: ECCO LE CURVE DI SCHIAVISMO per chi vuole un futuro di robot la produttività sale alle stelle MA NON di pari passo con… - Italia_Notizie : Cassa integrazione, il tetto massimo per chi ha stipendi fino a 2.159 euro sale a 1.199 euro mensili lordi -