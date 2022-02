Calcio: Salernitana, ufficiale l'ingaggio di Perotti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Salerno, 2 feb. - (Adnkronos) - Diego Perotti è un nuovo giocatore della Salernitana. A dare l'annuncio ufficiale il club granata con un comunicato. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante classe ‘88 Diego Perotti. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 88". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Salerno, 2 feb. - (Adnkronos) - Diegoè un nuovo giocatore della. A dare l'annuncioil club granata con un comunicato. "L'U.S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante classe ‘88 Diego. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 88".

Advertising

Risto_68 : @NickCecca Quando è che la Salernitana capirà come si fa calcio?? e che con i bolliti non ci si salva??? Al massimo vendi qualche maglietta - sportli26181512 : Salernitana, Perotti cerca il rilancio: 'Con una squadra così crediamo alla salvezza': Salernitana, Perotti cerca i… - ItalianSerieA : New post: DIEGO PEROTTI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA - Gazzetta_it : Salernitana, Perotti cerca il rilancio: 'Con una squadra così crediamo alla salvezza' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Salernitana, preso Diego Perotti: UFFICIALE – Salernitana,… -