Calcagno chiede nuovi ristori a sostegno di società e atleti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Umberto Calcagno chiede un sostegno per lo sport dilettantistico , alle prese ormai da tempo, con notevoli difficoltà economiche. 'La nostra associazione auspica vivamente che ci siano nuovi ristori ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Umbertounper lo sport dilettantistico , alle prese ormai da tempo, con notevoli difficoltà economiche. 'La nostra associazione auspica vivamente che ci siano...

Calcagno chiede nuovi ristori a sostegno di società e atleti

Omicidio Francesco Rosso: pm chiede 5 condanne all'ergastolo Catanzaro - Il pm della Dda di Catanzaro Veronica Calcagno ha chiesto la condanna all'ergastolo dei cinque imputati nel processo per l'omicidio di Francesco Rosso, macellaio, avvenuto a Simeri Crichi il 14 aprile 2015 mentre la vittima si trovava all'...

Confederazione Italiana degli Sportivi, Calcagno chiede ristori al Governo Il Faro online Macellaio ucciso nel 2015, il Pm chiede cinque ergastoli Il pm della Dda di Catanzaro Veronica Calcagno ha chiesto la condanna all'ergastolo dei cinque imputati nel processo per l'omicidio di Francesco Rosso, macellaio, avvenuto a Simeri Crichi il 14 aprile ...

Macellaio ucciso nella propria attività, il pm chiede 5 ergastoli Cinque ergastoli sono stati richiesti dal sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Veronica Calcagno al termine della requisitoria ... si trovava all’interno del proprio negozio. Il pm ha chiesto ...

