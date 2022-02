Basic aggredito e minacciato con una pistola: paura per il calciatore della Lazio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un brutto episodio si è verificato nei confronti del calciatore della Lazio Toma Basic, il centrocampista è stato aggredito e minacciato con una pistola. L’impatto con la maglia biancoceleste non è stato entusiasmante, ma le qualità del calciatore non sono in discussione. Il 25enne, intorno alle 3:30 di mercoledì, è stato aggredito da alcuni malviventi mentre passeggiava per i Parioli. Al calciatore è stata puntata una pistola e gli è stato sottratto un Rolex d’oro. Il calciatore è stato aggredito e rapinato e ha deciso di denunciare il fatto contro ignoti, sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un brutto episodio si è verificato nei confronti delToma, il centrocampista è statocon una. L’impatto con la maglia biancoceleste non è stato entusiasmante, ma le qualità delnon sono in discussione. Il 25enne, intorno alle 3:30 di mercoledì, è statoda alcuni malviventi mentre passeggiava per i Parioli. Alè stata puntata unae gli è stato sottratto un Rolex d’oro. Ilè statoe rapinato e ha deciso di denunciare il fatto contro ignoti, sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : Grande paura per Toma #Basic: il calciatore della #Lazio è stato aggredito e minacciato con una pistola - Sport_Fair : Paura per il calciatore della #Lazio Toma #Basic: il centrocampista aggredito e minacciato con una pistola - sportli26181512 : Lazio, spavento per Basic: minacciato con una pistola e rapinato: Lazio, spavento per Basic: minacciato con una pis… -