ATP Pune 2022: Mager fuori al secondo turno, Sousa vince in tre set (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È bastato un mini break in apertura del tie-break decisivo a Joao Sousa per sconfiggere Gianluca Mager con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(4) al secondo turno dell'ATP 250 di Pune 2022, in India. Ai quarti di finale il portoghese se la vedrà con il tedesco Altmaier che ha battuto, anch'egli in tre set, il moldavo Albot. Parte bene l'azzurro con il break conquistato nel primo gioco del primo set che riesce a confermare fino alla fine. Nel secondo invece, è il portoghese a conquistare il break nel secondo gioco e a chiudere senza mai concedere occasioni sul proprio servizio. Nel set decisivo la partita è molto simile ai precedenti e ci si gioca tutto al tie break dove il portoghese è bravo a sfruttare l'unica occasione concessa dal ligure. IL TABELLONE ...

