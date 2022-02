Addio a Monica Vitti | l’ultima intervista prima della malattia | ‘Mi spaventava l’idea’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ morta all’età di novant’anni, una delle icone del cinema italiano. Classe 1931, di origine romana, appassionata di teatro fin da bambina, studiò all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. La sua carriera è stata unica, per circa quarant’anni ha accompagnato gli italiani in un viaggio meraviglioso tra l’incanto e la bellezza del cinema nazionale e internazionale. L’attrice ha interpretato vari ruoli per capolavori come Tetralogia dell’Incomunicabilità di Michelangelo Antonioni ed ha recitato accanto a big come Alberto Sordi e Ugo Tognazzi., le parole di un suo caro amico Da tempo lasi era ritirata a vita privata a causa di unaneurodegenerativa. In un’al Fatto Quotidiano, Renzo Arbore ha riferito il suo ...