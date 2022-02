Accoltellata la speaker di Radio Gamma: le sue condizioni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tamara Cantelli, speaker di Gamma Radio, è stata Accoltellata per una rapina sull'uscio di casa. La 60enne è stata sottoposta a intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tamara Cantelli,di, è stataper una rapina sull'uscio di casa. La 60enne è stata sottoposta a intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita

