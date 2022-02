WWE: Quando è stata decisa la vittoria della Royal Rumble di Brock Lesnar? (Di martedì 1 febbraio 2022) Brock Lesnar ha trascorso una serata molto impegnativa lo scorso sabato notte, iniziata con la sconfitta del titolo WWE per mano di Bobby Lashley, ma finita in gloria grazie alla vittoria della Royal Rumble. Ma Quando è stato deciso tutto ciò? Ieri il PWInsider per mano di Mike Johnson aveva riportato che Riddle era stato scelto come vincitore della Royal Rumble prima che la decisone fosse cambiata in favore di Brock Lesnar. Nessuna Speranza per Riddle? Tale news è stata però prontamente smentita da Sean Ross Sapp del Fightful Select che ha riportato di essere stato informato, da un atleta WWE di vecchia data, del fatto che Riddle non era mai stato preso ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 febbraio 2022)ha trascorso una serata molto impegnativa lo scorso sabato notte, iniziata con la sconfitta del titolo WWE per mano di Bobby Lashley, ma finita in gloria grazie alla. Maè stato deciso tutto ciò? Ieri il PWInsider per mano di Mike Johnson aveva riportato che Riddle era stato scelto come vincitoreprima che la decisone fosse cambiata in favore di. Nessuna Speranza per Riddle? Tale news èperò prontamente smentita da Sean Ross Sapp del Fightful Select che ha riportato di essere stato informato, da un atleta WWE di vecchia data, del fatto che Riddle non era mai stato preso ...

