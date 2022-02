Vincenzo Santopadre: “A Matteo Berrettini non manca niente per vincere uno Slam. Il rovescio è migliorato, il nostro rapporto non è cambiato” (Di martedì 1 febbraio 2022) Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. L’azzurro ha lasciato l’Australia. 36 giorni di allenamenti e partite nelle quali l’azzurro ha raggiunto un traguardo inedito entro i nostri confini: il penultimo atto degli Australian Open aveva i crismi del mai visto e sentito. Berrettini ha dato un altro scossone, collezionando il terzo penultimo atto in un Major, diventando il primo italiano a farlo in tre Slam differenti. Risultati importanti che hanno cambiato la classifica del romano, attualmente n.6 del mondo e secondo azzurro di tutti i tempi come posizionamento nell’era Open alle spalle del solo Adriano Panatta (n.4 ATP nel 1976). Un percorso da 8/9 in pagella, suggellato dalla semifinale contro Rafael Nadal e vinta dalla spagnolo che qualcosa ha lasciato in termini di apprendimento e ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022)è nella storia del tennis italiano. L’azzurro ha lasciato l’Australia. 36 giorni di allenamenti e partite nelle quali l’azzurro ha raggiunto un traguardo inedito entro i nostri confini: il penultimo atto degli Australian Open aveva i crismi del mai visto e sentito.ha dato un altro scossone, collezionando il terzo penultimo atto in un Major, diventando il primo italiano a farlo in tredifferenti. Risultati importanti che hannola classifica del romano, attualmente n.6 del mondo e secondo azzurro di tutti i tempi come posizionamento nell’era Open alle spalle del solo Adriano Panatta (n.4 ATP nel 1976). Un percorso da 8/9 in pagella, suggellato dalla semifinale contro Rafael Nadal e vinta dalla spagnolo che qualcosa ha lasciato in termini di apprendimento e ...

Advertising

SBSitalian : La partita tra @MattBerrettini e Nadal si giocherà su più livelli, ma secondo il coach del tennista romano, Vincenz… - infoitsport : Vincenzo Santopadre: 'Berrettini deve attaccare alla cieca, come un toro nella corrida. Nadal ti mangia' - infoitsport : Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre spiega come può battere Rafa Nadal - sportal_it : Australian Open, Santopadre: 'Berrettini può battere Rafa' - RinaLemu : RT @SBSitalian: “Matteo è un campione perché nelle difficoltà riesce a tirare fuori qualcosa che è impensabile per tanti”. Intervista a Vin… -