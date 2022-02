Veronica Lucchesi incanta Sanremo indossando un “asciugamano” firmato Moschino

(Di martedì 1 febbraio 2022) Letteralmente in pigiama e accappatoio, il duo La rappresentante di lista ha lasciato tutti a bocca aperta sul green carpet di2022. I cantanti hanno sfilato con un look ironico e divertente interamente, attirando immediatamente l’attenzione dei fotografi., in particolare, ha indossato un abito-composto dalla classica stoffa in spugna tipica degli accappatoi da bagno, arricchita però da piccoli strass luminosi incastonati qua e là sul tessuto. Il modello termina all’altezza delle ginocchia ed è allacciato sul seno, creando una scollatura a cuore che lascia scoperte le spalle. Un paio di collant color carne si fanno notare grazie a dei cristalli rotondi che riprendono i punti luce del vestito, donando un ulteriore tocco ...

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA " CIAO CIAO " 7/8 Anche con un vocalizzo,sa fare sognare. La musica è un viaggio negli anni Ottanta con le mani e con i piedi. È un brano carsico, all'...E infatti tutti vogliono esserci: Moschino disegna i bozzetti della Rappresentate di lista :in frak bianco e scarpe rosse, e Dario Mangiaracina in frak azzurro e anfibi. È uno dei ...Veronica Lucchesi, in particolare, ha indossato un abito-asciugamano composto dalla classica stoffa in spugna tipica degli accappatoi da bagno, arricchita però da piccoli strass luminosi incastonati ...Tornano per la seconda volta a Sanremo Veronica Lucchesi (Viareggio) e Dario Mangiaracina (Palermo), ovvero La rappresentante di lista, in attività da 12 anni. Evidentemente sono piaciuti sia ad ...