Uomini e Donne, Matteo e Armando: il trono si riaccende. Cosa non torna (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è acceso un brutto scontro a Uomini e Donne tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Di certo non è la prima volta che due Uomini discutono animatamente nello show di Maria De Filippi. A volte si è arrivati a scontri così accesi che i presenti sono dovuti intervenire per separare. Non è questo il Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è acceso un brutto scontro atraRanieri eIncarnato. Di certo non è la prima volta che duediscutono animatamente nello show di Maria De Filippi. A volte si è arrivati a scontri così accesi che i presenti sono dovuti intervenire per separare. Non è questo il

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - MinisteroDifesa : #Quirinale Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Comandante delle donne e degli uomini delle… - narancial0vebot : RT @blueislazy: Io voglio sapere chi ha messo in testa agli uomini che il mondo è pieno di donne pronte a far finta di essere state stuprat… - littlemixftlodo : RT @blueislazy: Io voglio sapere chi ha messo in testa agli uomini che il mondo è pieno di donne pronte a far finta di essere state stuprat… -