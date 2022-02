Serie C 2021/2022, tra Pro Patria e Trento termina 0-0 (Di martedì 1 febbraio 2022) termina a reti inviolate la sfida del Peroni tra Pro Patria e Trento. Gran primo tempo dei padroni di casa che vanno vicini alla rete del vantaggio in varie occasioni rischiando solamente in un paio di ripartenze degli avversari. Nettamente più bassi i ritmi nel secondo tempo, dove sul finale l’arbitro ha espulso Chinellato. La Pro Patria resta in zona play out a quota 23 punti, mentre il Trento sale a 27 e occupa momentaneamente il nono posto. LA PARTITA – Prima grande occasione per i padroni di casa al 22?, con il colpo di testa di Ferri indirizzato verso il sette respinto in volo da un grande Marchegiani. Ed è ancora il portiere del Trento il protagonista dell’azione successiva, con un’altra grande parata sul tiro al volo di Pierozzi. Al 40? Galli pesca Piu in area, l’attaccante ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022)a reti inviolate la sfida del Peroni tra Pro. Gran primo tempo dei padroni di casa che vanno vicini alla rete del vantaggio in varie occasioni rischiando solamente in un paio di ripartenze degli avversari. Nettamente più bassi i ritmi nel secondo tempo, dove sul finale l’arbitro ha espulso Chinellato. La Proresta in zona play out a quota 23 punti, mentre ilsale a 27 e occupa momentaneamente il nono posto. LA PARTITA – Prima grande occasione per i padroni di casa al 22?, con il colpo di testa di Ferri indirizzato verso il sette respinto in volo da un grande Marchegiani. Ed è ancora il portiere delil protagonista dell’azione successiva, con un’altra grande parata sul tiro al volo di Pierozzi. Al 40? Galli pesca Piu in area, l’attaccante ...

