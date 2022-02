Serie C 2021/2022: Sudtirol di misura sull’Albinoleffe e primato in classifica consolidato (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Sudtirol grazie ad un tap in vincente dopo un rigore sbagliato di Casiraghi vince 1-0 contro l’Albinoleffe e consolida il primato in classifica. Nella sfida dello stadio Druso di Bolzano, la squadra di Javorcic con una prestazione come sempre solida non concede nulla ai seriani e vola a +5 sul Padova con una partita in meno. Partita molto equilibrata sin dall’inizio complice un vento che condiziona i giocatori più tecnici. Il primo tempo è povero di emozioni e nel secondo tempo la partita pare destinata allo 0-0. Poi Saltarelli commette fallo da ultimo uomo su Casiraghi e viene espulso concedendo un rigore ai padroni di casa. Sul dischetto Casiraghi che sbaglia, complice una gran parata di Rossi che però rimette la palla sui piedi del numero 17 che segna. Dopo poco Rossi è bravissimo su Galuppini ed evita il raddoppio degli ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilgrazie ad un tap in vincente dopo un rigore sbagliato di Casiraghi vince 1-0 contro l’Albinoleffe e consolida ilin. Nella sfida dello stadio Druso di Bolzano, la squadra di Javorcic con una prestazione come sempre solida non concede nulla ai seriani e vola a +5 sul Padova con una partita in meno. Partita molto equilibrata sin dall’inizio complice un vento che condiziona i giocatori più tecnici. Il primo tempo è povero di emozioni e nel secondo tempo la partita pare destinata allo 0-0. Poi Saltarelli commette fallo da ultimo uomo su Casiraghi e viene espulso concedendo un rigore ai padroni di casa. Sul dischetto Casiraghi che sbaglia, complice una gran parata di Rossi che però rimette la palla sui piedi del numero 17 che segna. Dopo poco Rossi è bravissimo su Galuppini ed evita il raddoppio degli ...

