Roma, perde il controllo dell’auto e finisce in una proprietà privata: morto il conducente (Di martedì 1 febbraio 2022) Tragedia questa sera a Roma, in zona Castel di Leva, dove un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. Il triste ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 18:00 in un terreno privato di via Castel di Leva, all’altezza del civico 321. finisce fuori strada con l’auto: morto il conducente La scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur, intervenuti con diverse pattuglie a seguito di una segnalazione di incidente. L’auto dell’uomo, una Fiat Panda, era infatti uscita fuori dalla sede stradale, andando a finire all’interno di un terreno privato. Ma nessuno poteva immaginare che il conducente fosse morto. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono tutt’ora in corso le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022) Tragedia questa sera a, in zona Castel di Leva, dove un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. Il triste ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 18:00 in un terreno privato di via Castel di Leva, all’altezza del civico 321.fuori strada con l’auto:ilLa scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur, intervenuti con diverse pattuglie a seguito di una segnalazione di incidente. L’auto dell’uomo, una Fiat Panda, era infatti uscita fuori dalla sede stradale, andando a finire all’interno di un terreno privato. Ma nessuno poteva immaginare che ilfosse. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono tutt’ora in corso le ...

