Riciclaggio di auto rubate | scoperta una banda in Campania

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoe rivendute o destinate al mercato dei pezzi di ricambio. Una fiorente attività è stataa Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese nei confronti di 17 persone, indagate a vario titolo per condotte di ricettazione ediveicoli rubati, dalle utilitarie ai Suv di lusso, rivenduti a committenti compiacenti o destinati al mercato illecito dei ricambi. In un caso, come hanno accertato gli inquirenti, al furto è seguita una condotta estorsiva compiuta con il metodo del cosiddetto ”cavallo di ritorno” ai danni del proprietario della vettura rubata. L'articolo proviene da ...

