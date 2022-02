Rettore | «Achille Lauro sembra un ragazzino cresciuto C’ha una testina piccola piccola ed è lungo | lungo | lungo» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 febbraio 2022)e Ditonellapiaga - Storie Italiane Ditonellapiaga esono pronte per affrontare al meglio il Festival di Sanremo 2022. In gara sul palco dell’Artiston con Chimica, che presenteranno sul palco domani sera nel corso della seconda serata della kermesse canora, le due cantanti non vogliono però vincere, o almeno così dicono, ma semplicemente far divertire il pubblico. Proprio come laha ribadito, stamattina, a Storie Italiane facendo unabattuta anche sul “rivale”. Per prima cosa,ha precisato che non partecipa al Festival per il primo posto: “Noi siamo quelle che fanno… che tengono su un po’ la situazione. Chiaramente non siamo venute qui per vincere ma siamo venute qui per rallegrare gli animi. ...