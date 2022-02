Positivi asintomatici, Sileri: «Valutiamo stop alle limitazioni entro due settimane» (Di martedì 1 febbraio 2022) stop limitazioni ai Positivi asintomatici dalle prossime settimane. Una eventualità di cui è convinto il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. «Dovremo arrivare anche... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 febbraio 2022)aiprossime. Una eventualità di cui è convinto il sottosegretario alla salute Pierpaolo. «Dovremo arrivare anche...

MediasetTgcom24 : Covid, Costa: obiettivo è in estate stop limiti per positivi asintomatici #covid #andreacosta… - TgLa7 : #Sileri, valuteremo stop limitazioni a positivi asintomatici. 'In un paio di settimane, con calo intensive, lo si potrà fare' - GiovaQuez : Verso stop sistema a colori (resta solo zona ??). Niente dad per guariti e vaccinati. Scorporo da conteggio ricoveri… - giorgiogaias : RT @stebellentani: (peraltro basterebbe testare solo i sintomatici e di positivi asintomatici non ne trovi più, ma è un altro discorso) - giorgiogaias : RT @stebellentani: L'obiettivo del Governo, da raggiungere entro l'estate, è quello di non limitare le attività anche se si è positivi per… -