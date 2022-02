Perché il “Partito repubblicano” del centrodestra è un progetto debole (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – Ora si parla di “Partito repubblicano”. Matteo Salvini, dopo la figuraccia del Quirinale, rilancia un progetto di cui è si parlato la scorsa estate e che era stato di Silvio Berlusconi – riportato dalla tutta la stampa, tra cui Repubblica – prima ancora. Il “Partito repubblicano”: un nuovo Popolo delle Libertà? Ricordandoci sempre l’omonimia con un altro Partito repubblicano italiano, quello di antichissima tradizione e risalente al 1895, tutt’oggi esistente ma praticamente fuori dalla scena politica, la “nuova” versione proposta da Salvini altro non è se non l’ennesima idea di “federare” in qualche maniera i partiti di centrodestra. Berlusconi aveva rilanciato l’idea qualche tempo fa, e Salvini si era perfino dimostrato scettico, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – Ora si parla di “”. Matteo Salvini, dopo la figuraccia del Quirinale, rilancia undi cui è si parlato la scorsa estate e che era stato di Silvio Berlusconi – riportato dalla tutta la stampa, tra cui Repubblica – prima ancora. Il “”: un nuovo Popolo delle Libertà? Ricordandoci sempre l’omonimia con un altroitaliano, quello di antichissima tradizione e risalente al 1895, tutt’oggi esistente ma praticamente fuori dalla scena politica, la “nuova” versione proposta da Salvini altro non è se non l’ennesima idea di “federare” in qualche maniera i partiti di. Berlusconi aveva rilanciato l’idea qualche tempo fa, e Salvini si era perfino dimostrato scettico, ...

M5S, la lite Conte - Di Maio? Liste elettorali e doppio mandato. Inside ...prossime settimane e nei prossimi mesi Di Maio potrebbe cercare di riprendersi il controllo del partito, comunque prima della fine della legislatura. Se l'operazione non riuscisse - anche perché ...

