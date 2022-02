Papa a Firenze, partenza agenda bis Mattarella (Di martedì 1 febbraio 2022) Uno dei primi impegni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appena rieletto al Quirinale, potrebbe essere a Firenze e con Papa Francesco. Il Capo dello Stato, infatti, è stato invitato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, d'accordo con il sindaco di Firenze Dario Nardella, alla messa presieduta da Papa Bergoglio nella Basilica di Santa Croce a conclusione dell'incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo.La messa è domenica 27 febbraio ma si dovrà attendere dopo il giuramento, previsto per giovedì alle 15,30 a Montecitorio, per la conferma della presenza del presidente. Da quel momento in poi, con l'avvio ufficiale del secondo mandato presidenziale, Mattarella potrà disegnare la sua agenda con impegni in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 febbraio 2022) Uno dei primi impegni del presidente della Repubblica Sergio, appena rieletto al Quirinale, potrebbe essere ae conFrancesco. Il Capo dello Stato, infatti, è stato invitato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, d'accordo con il sindaco diDario Nardella, alla messa presieduta daBergoglio nella Basilica di Santa Croce a conclusione dell'incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo.La messa è domenica 27 febbraio ma si dovrà attendere dopo il giuramento, previsto per giovedì alle 15,30 a Montecitorio, per la conferma della presenza del presidente. Da quel momento in poi, con l'avvio ufficiale del secondo mandato presidenziale,potrà disegnare la suacon impegni in ...

