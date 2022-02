Nuova Erreplast | a Sanremo Dpi e sostenibilità ambientale Made in Campania

(Di martedì 1 febbraio 2022) La, azienda del Gruppo Raccioppoli, attiva nella zona industriale di Marcianise (Ce), per il secondo anno consecutivo, offrirà il proprio prezioso contributo per la sicurezza e la tutela della salute di artisti, maestranze ed addetti ai lavori che prenderanno parte al 72° Festival della Canzone Italiana, in programma nella Città dei Fiori, dal 1° al 5 febbraio 2022. Inoltre, con l’obiettivo di educare allale future generazioni,, azienda leader nella produzione di imballaggi sostenibili, promuoverà nei giorni della 72.ma edizione del Festival della Canzone Italiana un’attività di formazione riguardante la raccolta differenziata, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti, mediante una iniziativa, completamente gratuita, rivolta ai ...

E' lo sfogo, raccolto in un'intervista da Adnkronos/Labitalia, di Domenico Raccioppoli, ceo di, azienda del Gruppo Raccioppoli, attiva nella Zona Industriale di Marcianise (Ce), che ...E' lo sfogo, raccolto in un'intervista da Adnkronos/Labitalia, di Domenico Raccioppoli, ceo di, azienda del Gruppo Raccioppoli, attiva nella Zona Industriale di Marcianise (Ce), che ...La Nuova Erreplast, azienda del Gruppo Raccioppoli, attiva nella zona industriale di Marcianise (Ce), per il secondo anno consecutivo, offrirà il proprio prezioso contributo per la sicurezza e la ...«Il pubblico preferisce approvvigionamenti dai Paesi esteri, Cina in testa. In danno di una filiera dei Dpi made in Italy che continua a investire per avere prodotti sempre più certificati». Dice il n ...