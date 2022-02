Non solo plastica, adesso anche le mascherine “inondano” le spiagge del Lazio (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo scorso 30 gennaio si è svolta la prima delle due domeniche della XXXI edizione della manifestazione “Il Mare d’Inverno” (leggi qui). L’evento ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Ue – Rappresentanza per l’Italia, del Ministero della Transizione Ecologica e della Regione Lazio. I volontari di Fare Verde, provenienti anche dalla provincia di Frosinone, hanno censito i rifiuti rinvenuti sul litorale del Lazio, raccogliendo tanta plastica, svariati oggetti e anche mascherine chirurgiche. “La regina delle spiagge del Lazio è la plastica – commenta Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde –: ne abbiamo trovata tantissima, spesso deteriorata dagli agenti atmosferici, ridotta in piccoli pezzetti sparsi sulla sabbia. Ma ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo scorso 30 gennaio si è svolta la prima delle due domeniche della XXXI edizione della manifestazione “Il Mare d’Inverno” (leggi qui). L’evento ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Ue – Rappresentanza per l’Italia, del Ministero della Transizione Ecologica e della Regione. I volontari di Fare Verde, provenientidalla provincia di Frosinone, hanno censito i rifiuti rinvenuti sul litorale del, raccogliendo tanta, svariati oggetti echirurgiche. “La regina delledelè la– commenta Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde –: ne abbiamo trovata tantissima, spesso deteriorata dagli agenti atmosferici, ridotta in piccoli pezzetti sparsi sulla sabbia. Ma ...

