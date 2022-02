No Green Pass | blitz alle poste contro il certificato verde

(Di martedì 1 febbraio 2022)di manifestantiilnell’ufficio centrale delle, nel centro di Torino, nel primo giorno dall’entrata in vigore delle nuove norme anti Covid. Attivisti del gruppo ‘Matteo Brandi Pro Italia’ si sono avvicinati agli sportelli distribuendo volantiniil divieto di accesso per chi non ha ilsanitario ‘’. Usando un megafono hanno spiegato le loro posizioni: “A quando quindi l’esibizione della tessera anche per rientrare a casa?”, ha detto Gianpiero Alaimo, responsabile regionale del movimento”. Tra i manifestanti c’era anche anche Susanna Lucia, pensionata, che nei giorni scorsi aveva occupato con altri attivisti l’aula magna del Rettorato dell’Università di Torino: “Solo il cimitero mi è concesso senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Restrizioni allentate in Danimarca . Ora nel Paese non sarà più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, e avere ilper entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti. Lo Stato è uno dei primi dell'Ue ad aver eliminato la maggior parte delle misure anti - Covid - 19 e non considera più l'epidemia '...... compresa la titolare tutt'altro che collaborativi al momento delle verifiche del. Molti si sono rifiutati di mostrare anche i documenti d'identità chiedendo in cambio i documenti dei ...(ANSA) - TRIESTE, 01 FEB - Collaborazione da parte dei clienti, anche se con qualche disguido: debutta così a Trieste l'introduzione dell'obbligo di Green pass semplice per accedere a negozi e servizi ...Lo scrive La Gazzetta dello Sport stamani in edicola, chiedendosi in che modo potranno atleti stranieri non in possesso di green pass svolgere le proprie gare e soggiornare in Italia. Perché il ...