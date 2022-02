Morto Zamparini | ex presidente del Palermo | aveva 80 anni

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’Maurizio,l’exdel80. L’imprenditore è deceduto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna.era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. Poi era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero. L'articolo proviene da Italia Sera.

UDINE. È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo calcio e del Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è deceduto intorno alle due per ...