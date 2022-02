Morte Guazzaroni, Verrecchia: “Mi mancherai.. grazie per la crescita che mi hai dato” (Di martedì 1 febbraio 2022) Orte – Si ritrova a Orte oggi pomeriggio, il mondo del karate italiano. Si svolgeranno i funerali di Claudio Guazzaroni, capo coach della Nazionale Italiana Fijlkam e i suoi amici, insieme al suo intero universo del tatami, daranno al Capitano dell’Italia degli anni ’80 e ’90 l’ultimo saluto. Savio Loria, Cristian Verrecchia e Claudio Guazzaroni (foto@CristianVerrecchiaFacebook) Lo scrive con il cuore Cristian Verrecchia. Uno degli allenatori vincenti dell’Italkarate olimpica. Guazzaroni è scomparso domenica pomeriggio dopo una lunga lotta contro la grave malattia del secolo. Di lui si ricorda la serenità nei comportamenti, anche nei momenti di estrema tensione emotiva nelle gare. Lo dice Verrecchia sulla sua pagina personale Facebook: “Mi mancheranno i tuoi consigli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Orte – Si ritrova a Orte oggi pomeriggio, il mondo del karate italiano. Si svolgeranno i funerali di Claudio, capo coach della Nazionale Italiana Fijlkam e i suoi amici, insieme al suo intero universo del tatami, daranno al Capitano dell’Italia degli anni ’80 e ’90 l’ultimo saluto. Savio Loria, Cristiane Claudio(foto@CristianFacebook) Lo scrive con il cuore Cristian. Uno degli allenatori vincenti dell’Italkarate olimpica.è scomparso domenica pomeriggio dopo una lunga lotta contro la grave malattia del secolo. Di lui si ricorda la serenità nei comportamenti, anche nei momenti di estrema tensione emotiva nelle gare. Lo dicesulla sua pagina personale Facebook: “Mi mancheranno i tuoi consigli ...

